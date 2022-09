Septemberkermis in Wichelen

Het feest start vanavond met een optreden van One Dollar Trio in de Pop-Up van Markoen On Weels in de pastorijtuin van Wichelen. Achter het Sociaal Huis is er schieting aan de staande wippen. Zaterdag kan je de tentoonstelling Een Keizerlijk geschenk van de Heemkring bezoeken in de pastorij en opent Lol Pop zomerbar vanaf 18 uur. De brandweer zet de deuren open op zondag en organiseert Vzw Onthaal een modeshow met tweedehandskleding op Margote.