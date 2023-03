Schouwbrand in Bruinbekestraat

De brandweer kreeg maandagavond om 19.20 uur melding van een hevige schouwbrand in de Bruinbekestraat 56/a. Toen de ploegen van Wetteren, Lede en Wichelen arriveerden sloegen rook en gensters uit de schouw van de woning. Om 20.05 uur was de brand onder controle. Over de ernst van de schade in de woning is nog niks gemeld.