Schhoolkinderen stappen en fietsen 140.000 kilometer dankzij High-Five project

Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van bootjeswij­ding tot klassiek onder de Stadshal

Het laatste weekend van het schooljaar staat voor de deur (met excuses voor de studenten die nog tot begin juli examens hebben, hou vol!), en dat betekent dat de agenda behoorlijk vol loopt. Keuze te over om het weekend van 24 en 25 juni te vullen dus. Wij pikten er vijf geweldige activiteiten voor jullie uit, en omdat het bijna vakantie is, zelfs ééntje extra (want kiezen is verliezen!)