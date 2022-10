Schepencollege Wichelen mag fusiegesprekken opstarten met Wetteren, Laarne en Berlare

“We waren er vrij snel uit dat een vrijwillige fusie de beste optie is voor de gemeente. We hebben heel wat informatie gekregen vooraf van alle mogelijke partners en we uiteindelijk kozen voor twee scenario’s. Met Laarne en Berlare of met Laarne en Wetteren. In het eerste geval kiezen we voor drie even grote en gelijkwaardige gemeentes die financieel even sterk staan en allemaal een hechte band hebben met de Kalkense Meersen. Op die manier krijg je een landelijke gemeente rond een natuurreservaat”, zegt gelegenheidsvoorzitter Jan Poppe. “Bij de keuze voor Wetteren kiezen we voor één sterke en grotere partner in de fusiegemeente. Vandaag werkt Wichelen al nauw samen op veel vlakken met Wetteren. Ze hebben ook een goed uitgebouwde dienstverlening, een cultureel centrum en veel andere faciliteiten. In dit scenario krijg je ook een veel grotere fusiegemeente”, legt Poppe de keuze uit.

Oppositie onthoudt zich

Die keuzes werden woensdagavond aan de voltallige gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. “We zijn het experiment zeker genegen maar we blijven met vragen zitten over de manier waarop er tot een besluit is gekomen. We hebben niet alle info over de adviezen kunnen bekijken. Daarom onthouden we ons als oppositie in deze stemming”, legt Karel De Jaegher (N-VA) die ook in naam van CD&V en dus de voltallige oppositie sprak. Burgemeester Kenneth Taylor betreurde dat er geen unanimiteit was. “Dit is geen stemming over een fusie maar over verkennende gesprekken. We willen kijken welke partners met ons in zee willen en later terugkoppelen naar de bevolking en de spiegelgemeenteraad. We gaan nu praten met alle mogelijke partners”, besluit burgemeester Kenneth Taylor.