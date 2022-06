Scheldepromenade krijgt steun van Provincie

Schellebelle/Wetteren Voormalig chirurg en gemeente­raads­lid Karel Vander Mijnsbrug­ge overleden

Karel Vander Mijnsbrugge, voormalig chirurg en directeur van het Emmanuël ziekenhuis in Wetteren, is afgelopen dinsdag in het rusthuis van Wetteren overleden. Hij was ook jarenlang politiek actief voor het Vlaams Belang in zijn gemeente Wichelen. Vander Mijnsbrugge werd 84 jaar.

17 juni