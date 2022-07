Safehouse in Wichelen leidt naar internationale bende mensensmokkelaars

WichelenEen Belgisch onderzoek, gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Oost-Vlaanderen onder leiding van het federaal parket en een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers en magistraten uit 5 Europese landen is er in geslaagd een 9-koppige bende mensensmokkelaars te vatten. Aanleiding was de ontdekking van een safehouse in Wichelen.

In maart 2021 ontdekt de lokale politie van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen een zogenaamd safehouse voor Vietnamese vluchtelingen. Dat zijn schuilplaatsen die door smokkelbendes worden gebruikt en waar personen in illegaal verblijf in ondergebracht worden, meestal in afwachting voor de verderzetting van hun reis. De Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen startte daarop een onderzoek, waarna de speurders al snel een internationaal smokkelnetwerk konden blootleggen.

“De criminele groepering had zich echter verspreid over diverse Europese landen in West- en Oost-Europa. De verdachten zijn in hoofdzaak van Vietnamese afkomst, maar er waren ook 2 Oekraïense mannen bij betrokken. De hoofdverdachte verbleef in Duitsland, de overige leden van de bende in Polen, Hongarije, Tsjechië en België. Bijgevolg werd een internationaal team van speurders en magistraten samengesteld die de bende verder in kaart heeft gebracht. Eurojust en Europol namen de coördinatie op zich voor een optimale afstemming tussen de respectievelijke politiediensten en gerechtelijke overheden”, meldt de federale politie.

Safehouses in verschillende Europese landen

De smokkelbende organiseerde de volledige trip van de slachtoffers vanuit Vietnam tot Noord-Frankrijk, waar ze finaal worden overgedragen aan andere criminele groeperingen die de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk organiseren. De Vietnamese slachtoffers kwam aan de hand van valse of bedrieglijk verkregen visa de EU binnen via Hongarije, waarna ze door de smokkelbende werden vervoerd naar diverse Europese landen als Duitsland, Tsjechië, Frankrijk en België om daar te worden ondergebracht in safehouses. Daar verbleven de slachtoffers soms weken tot maanden vooraleer ze verder naar Noord-Frankrijk werden gesmokkeld.

Naast het safehouse in Wichelen werd er ook nog een safehouse gevonden in Leuven en de bende had ook een uitvalsbasis in Leopoldsburg. In België werden, in nauwe samenwerking met de lokale politie, huiszoekingen uitgevoerd te Leuven (maart) en Leopoldsburg (juni). In de schuilplaats in Leuven werden een groot aantal achtergelaten koffers aangetroffen, wat er op wijst dat slachtoffers hun enige meegenomen goederen niet mochten of konden meenemen naar hun eindbestemming. Er werden ook babyluiers aangetroffen. Op het kleine appartement verbleven vaak grote groepen. De verdachten werden opgepakt in het buitenland.

De Europese instanties Europol en Eurojust stonden in voor de coördinatie en op dit niveau werd beslist dat Tsjechië de mensensmokkelgroep zal vervolgen. De verdachten riskeren er tot 8 jaar gevangenisstraf en fikse boetes.