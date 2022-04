Rookschade door houtkachel in bloemenzaak Farrel

Berlare Dorp in Berlare maand afgesloten voor dringende herstel­lings­wer­ken

Op het Dorp in Berlare zijn werkmannen maandagochtend begonnen met het uitbreken van de kasseien. De bedoeling is om er een asfaltlaag te gieten zodat de putten daar uit de weg verdwijnen. De werken zijn geen voorbereiding voor de werken aan de Emiel Hertecantlaan, die later nog gepland staan.

4 april