Peter Sagan en Champs-Elys­ées winnaar Jordi Meeus absolute blikvan­gers op 19de Wetters Derny Festival: “Op vernieuwd parcours met de ‘Beneden­straat’ als beklimming”

Het hoogtepunt van Wetteren kermis tijdens het eerste weekend van september ligt ongetwijfeld op kermismaandag 4 september met het jaarlijkse Dernyfestival. De spectaculaire wielerwedstrijd van profs achter brommertjes lokt jaarlijks duizenden fans naar het centrum. En Wielerclub Wetthra haalde opnieuw wat toppers in huis met Jordi Meeus die Jasper Philipsen nog klopte op de Champs-Elysées in Parijs. En 3-voudig wereldkampioen Peter Sagan. Het parcours is lichtjes gewijzigd door de werken op de Acaciastraat waardoor de afdaling van de ‘Benedenstraat’ nu een beklimming is.