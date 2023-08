Ooit gebruikte de koning hun servetten, maar na 105 jaar sluit decoratie­zaak De La Marche de deuren: “We trokken zelfs naar Iran om tapijten te kiezen”

Eind dit jaar verdwijnt opnieuw een icoon uit het Wetterse winkelcentrum. Dan sluit de befaamde Decoratiezaak De La Marche de deuren. Na 3 generaties en 105 jaar eindigt het verhaal dat begon in 1918 in een kleine ‘tapissier’ in de Zandstraat. Wij gingen babbelen met Rosanne Grillaert en Bart en Brigitte De La Marche, tweede en derde generatie. “We hebben zelfs de luifels voor het huwelijk van voormalig RSC Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock gebouwd.”