Postbodes weer aan het werk in sorteercen­trum Kwatrecht: “Extra inzetten op fietsende postbodes en personeels­te­kort wegwerken”

De staking in het sorteercentrum van Bpost in Neerhonderd in Kwatrecht (Wetteren) is voorbij. De misnoegde werknemers legden woensdag het werk neer door de aanhoudende werkdruk en het personeelstekort. Donderdagochtend werd het werk weer hervat.