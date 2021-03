Ravage in Wichelen: automobilist wordt onwel en knalt tegen drie geparkeerde wagens

Gent Gouden­leeuw­plein verandert drastisch: na wafelhuis Max verdwijnt nu ook koffiebran­de­rij De Draak

16:27 We mogen hopen dat het normale leven snel weer start, maar op het Goudenleeuwplein wordt het nooit meer wat het is geweest. Het bekende wafelhuis Max zal niet opnieuw opengaan, zij verkasten naar Oostende. Maar ook de winkel van koffiebranderij De Draak is weg. Het gebouw waarin zij huisden, is verkocht aan een brouwerij die er een brasserie in wil.