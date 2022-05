Prosper Van Der Borgt (81), de ‘tweede burgemeester van Schellebelle’, is overleden: “Ondanks zijn vreselijke daad was hij geen psychopaat”

“Prosper was de laatste tijd serieus op de sukkel geraakt, zowel op mentaal als fysiek vlak. Hij is vorige week overgebracht naar het ziekenhuis voor een abces op zijn linkerlong dat moest worden verwijderd. Tijdens deze operatie bleek dat ook op zijn rechterlong een abces zat. Na de operatie bleek hij dusdanig verzwakt dat hij door de chirurgen in een kunstmatige coma werd gehouden. Zijn twee dochter hebben hem nog bezocht om afscheid te nemen. Ook zijn dochter Berlinda, met wie hij nog een incestueuze relatie onderhield, is vanuit de gevangenis van Hoogstraten overgebracht naar Sint-Jansziekenhuis om afscheid te nemen. Nadien hebben de artsen in multidisciplinair overleg beslist om de beademing stop te zetten. Prosper wordt bijgezet in de familiegrafkelder in Schellebelle”, aldus de raadsman van de overleden man.

Spijt

Het proces rond de 81-jarige Prosper maakte veel indruk om meester Vandenbussche die het één van zijn meest markante zaken uit zijn twintigjarige carrière noemt. “Hij was op zijn minst gezegd een opmerkelijke figuur te noemen. Ondanks zijn vreselijke daad, was hij geen psychopaat. Hij was wel een beetje narcistisch. Iemand die heel graag gezien wilde worden, maar die anderen ook graag zag. In Schellebelle noemden ze hem weleens de ‘tweede burgemeester van Schellebelle’ omdat hij zo populair was. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Toen hij tijdens de reconstructie terug in zijn gemeente was, wuifden al zijn buren naar hem. Hij was de veruiterlijking dat iemand tegelijk goed en kwaad kan zijn. Aanvankelijk voelde hij zich trouwens niet schuldig over die moord, maar later is dat besef wel gekomen in de gevangenis. Bij moordenaars hoor je wel vaker dat ze de tijden zouden willen terugdraaien. Prosper zei dat ook. Maar bij hem klonk dat oprecht.”