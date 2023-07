OUDSTE BELGEN. Vera Gorus (107) doorkruiste het land om de schilderijen van haar vader en kunstschilder Pieter Gorus te verkopen: “Fier op wat mijn vader bereikt heeft en verdriet om overleden zoon”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Vandaag bezoeken we Vera Gorus in het Woonzorghuis Molenkouter in Wichelen. Daar woont ze pas sinds vorig jaar na een val en een operatie en ze niet meer zelfstandig kon thuis bijven.