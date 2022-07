Oud-raadslid (81) in verdachte omstandigheden overleden in Wichelen: echtgenote en buren 48 uur opgepakt, maar weer vrijgelaten

Serskamp Stilteplek in Serskampse bossen

Aan de Bremenhulstraat in Serskamp werd een nieuwe ‘stilteplek’ ingehuldigd in aanwezigheid van de families van de overledenen en kunstenaar Will Beckers. Hij maakte het kunstwerk Bed Of Roses. De gemeentelijke diensten zorgden voor de omgeving en de bankjes.

