Opsporing verzocht: Björn Roothooft (43) is vermist sinds zondag

Op zondag 20 november werd de 43-jarige Björn Roothooft omstreeks 12.20 uur voor het laatst gezien in het Dorp ter hoogte van huisnummer 16 in Wichelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Maandagmiddag werd door de federale politie ook al een zoekactie uitgevoerd met een politiehelicopter langsheen de Schelde in Wichelen en Schellebelle. “Dit gebeurde in opdracht van de politiezone Berlare/Zele die met het dossier belast is”, zegt politiecommissaris Paul De Jaeger van de zone Wetteren, Laarne en Wichelen.

Björn is 1.80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar dat opgeschoren is aan de zijkanten en bovenaan is samengebonden in een staart. Op zijn rechterarm heeft hij een sleeve-tatoeage. Hij verplaatst zich te voet. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe broek, zwart oranje baskets van het merk Nike en een fluogele vest met opschrift ‘ABOG’.