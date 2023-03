Opnieuw wateroverlast aan Watermolenweg, bewoners sluiten zelf straat af

Online job-event bij GO!: “Steeds meer leerlingen en dus steeds meer vacatures”

GO! scholengroep Het Leercollectief organiseert op 30 maart de 3de editie van hun job-evenement. “Mensen die het onderwijs willen instappen of er al met beide voeten instaan, ontdekken er meer over de 30 GO! onderwijsinstellingen in de regio Wetteren en Dendermonde.”