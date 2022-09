Op blote voeten (pad) naar school in GIBO Wichelen

De vergroening van de gemeentelijke basisschool aan Margote, in samenwerking met Milieu op School (MOS) wordt in goeie banen geleid door juf Steffie en juf Katleen. Zij legden een blote voetenpad aan voor de kinderen. Aan de schoolpoort kregen ze allemaal een boomblaadje en werden naar de boom in de tuin geleid. Op blote voeten dus over gras, schors, twijgjes en keitjes. De blaadjes werden aan linten in de boom gehangen. Daarna was er nog een leuk toneeltje over natuur en asfalt en werden mascottes voor het schooljaar ontworpen. Die worden op het oudercontact van 8 september voorgesteld. En tenslotte weerklonk de Like Me versie van Laat ons een bloem van Louis Neefs in plaats van de schoolbel.