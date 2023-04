Oliespoor in Statiestraat

Chalet gaat in vlammen op, drie honden overleven vuur niet

In de Brielstraat in Overmere is in de nacht van maandag op dinsdag een chalet volledig in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Drie honden die in de woning aanwezig waren, overleefden de brand niet. Een vierde hond kon wel nog gered worden.