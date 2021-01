Nooddijk moet water tegenhouden in Wichelen, verschillende huizen dreigen onder water te lopen

Dendermonde Drie fietsers laten zich toch nog vangen ondanks aangekon­dig­de controle op fietsver­lich­ting

29 januari De lokale politie van Dendermonde voerde vrijdagochtend een aangekondigde controle uit op fietsverlichting aan de Gentsesteenweg in Dendermonde. In totaal werden 142 fietsers gecontroleerd, drie van hen waren niet in orde met de verlichting.