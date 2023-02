Nieuwe voetpaden op Anker

Aanrijding auto op overweg: geen spoorver­keer tussen Schellebel­le en Dendermon­de

In het Oost-Vlaamse Schellebelle is woensdagochtend een auto aangereden op een overweg. De bestuurder had zich vastgereden op de overweg, maar kon tijdig de auto verlaten. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Schellebelle en Dendermonde voor een lange tijd onderbroken.