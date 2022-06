Nieuwe Stilteplek aan Eetgoedbos voor overledenen en slachtoffers corona

De Stilteplek komt er voor alle overledenen in groot Wichelen en de slachtoffers van de coronapandemie in het bijzonder. “De maatschappelijke en economische impact van de coronapandemie was enorm. Niet alleen waren er veel slachtoffers te betreuren, onze inwoners moesten vaak afscheid nemen van dierbaren in moeilijke omstandigheden. Een uitvaart met beperkingen, een afscheid zonder knuffel”, aldus het lokaal bestuur.

Daarom besloten ze om deze nieuwe stilteplek in te richten. Een serene plaats waar de bezoeker in nauw contact staat met de natuur. Een plek voor bezinning, rust, stilte, troost. “Onze technische dienst zorgde voor een passend landschap met natuurlijke zitbanken, een rustgevende poel en prachtige bloemen. Het kunstwerk ‘Bed of Roses’ van landschapskunstenaar Will Beckers verbeeldt het spirituele loslaten en men kan er ook de boot in herkennen, waar we onze geliefden aan toevertrouwen voor hun laatste reis. Een bed van rozen als symbolische rustplaats van de overledenen.”