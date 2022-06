Nieuw festival STROOM organiseert zwerfvuilopruimactie en debat over Microplastics

Rivierpark Scheldevallei vormt deze zomer de bron voor STROOM, een nieuw festival vol muziek en kunst langs de mooiste natuur in de Scheldevallei. Maar ook een zoektocht rond brandend actuele thema’s. Zo trekt STROOM op dinsdag 28 juni naar Wichelen voor een opruimactie langs de Schelde met aansluitend een debat over (micro)plastics in de Schelde. “De waterkwaliteit van de Schelde is de voorbije decennia sterk verbeterd en de visstand in onze rivieren groeit. Toch blijft vervuiling een groot issue. Tonnen niet-afbreekbaar plastic drijven dagelijks via onze rivieren richting zee. Wie goed kijkt, moet ook niet lang zoeken om vuil te spotten langs de oevers van de Schelde. Maar er is meer aan de hand dan wat voor het blote oog zichtbaar is. Uiteindelijk komen deze kleine deeltjes terecht in planten, dieren en bijgevolg ook in onze voedselketen. Daarom brengen we als duurzaam festival enkele experten met elkaar in gesprek willen laten gaan over de omvang van het plasticprobleem. Want over de schadelijkheid en mogelijke impact op onze gezondheid is nog veel onduidelijk”, aldus Marjoke Lanckriet van mede-initiatiefnemer Regionaal Landschap Schelde-Durme.