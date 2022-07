Nieuw buurtinformatienetwerk in Serskamp

Een BIN is een oproepsysteem waarbij de aangesloten mensen elkaar en de politie op de hoogte houden bij verdachte handelingen in een straat, buurt of wijk. Het doel is de veiligheid en veiligheidsgevoel in de buurt verhogen. Door uitwisseling van informatie is er meer sociale controle en minder criminaliteit en hoe meer BIN-leden, hoe meer ogen die een oogje in het zeil kunnen houden en bij het zien van verdachte handelingen of gedragingen het nummer 112 kunnen bellen.