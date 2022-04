Na de zoveelste scheldpartij en bedreigingen zijn wandelaars en fietsers ‘eenmansterreur’ beu: “Nu er gewonden gevallen zijn, willen we dat het stopt”

Wetteren Wetteraar krijgt negen maanden rijverbod omdat hij vorige rijverbod negeerde

L.V. uit Wetteren stapte vrijdag de rechtbank uit met een rijverbod van negen maanden, nadat hij een vorig rijverbod aan zijn laars heeft gelapt. De man was ook niet aan zijn proefstuk toe, want hij werd al twaalf keer veroordeeld in het verleden.

18 maart