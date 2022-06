Minister Somers lanceert project ‘Energiedelen’ in pilootgemeente Wichelen: “Nog heel veel potentieel om zonnepanelen te laten renderen”

Energiedelen. Dat is het project dat Vlaanderen dit najaar lanceert. De bedoeling is dat gemeentes, maar ook bedrijven en particulieren, opgewekte stroom van zonnepanelen gaan delen onder elkaar en niet meer aan goedkopere tarieven op het net terugsteken. “Vandaag zijn sommige zonnepanelen op bepaalde gebouwen niet efficiënt of rendabel genoeg. Ik denk maar aan bepaalde zaaltjes die enkel in het weekend worden gebruikt of scholen die een hele zomer leeg staan. Met dit nieuwe project kunnen we die energie in andere gebouwen gaan gebruiken”, legt Kenneth Taylor uit. Zijn gemeente kreeg de primeur om het nieuwe energiedelen te testen. Met succes. Samen met Intercommunale DDS en Energytix werd de opgewekte stroom van het administratief centrum; twee gemeentescholen en twee sporthallen, de gemeenteloods en het woonzorgcentrum in kaart gebracht en herverdeeld over de verschillende gebouwen. Een overschot aan elektriciteit wordt ook naar laadpalen gestuurd om elektrische wagens op te laden.

Niet enkel op gemeentelijke gebouwen

Vlaams minister Bart Somers wil deze manier van energiedelen in heel Vlaanderen toepassen. “Lokale besturen hebben een trekkersrol in dit project. Zij kunnen een stichtend voorbeeld zijn voor bedrijven en particulieren in de energietransmissie naar duurzame energie. Want dat is de toekomst. We moeten onze vrijheid terugwinnen en energie-onafhankelijk worden. Want we hebben gezien door de oorlog in Oekraïne dat onze energieleveranciers in het buitenland niet altijd de braafste jongens zijn. Maar daarnaast is het ook goed voor onze portemonnee, want de prijzen blijven maar stijgen. Duurzame energie is goedkoper. En tenslotte, de belangrijkste reden, is dat we moeten denken aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want als het klimaat naar de vaantjes gaat, gaan zij de factuur betalen. In het najaar wil ik energiedelen overal in Vlaanderen lanceren. Niet alleen bij gemeentebesturen, maar ook particulieren kunnen energie onder elkaar delen. Denk maar aan een school die in de zomer een hele wijk kan voorzien. Of buren van een bedrijventerrein met veel zonnepanelen op het dak. Er zijn nog tal van gebouwen in Vlaanderen met potentieel voor extra zonnepanelen waar je de lokale zonnestroom kan herverdelen”, aldus minister Bart Somers.