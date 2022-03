Meteen druk in inzamelpunt hulpgoederen Oekraïne

Berlare Wapens in auto, bedreigin­gen aan ex en weerspan­nig­heid brengen man voor rechter: “In paniek was vrouw met dochtertje gevlucht voor agressie”

“Er viel met deze man geen land te bezeilen”. Zo schetste de openbaar aanklager voor de rechtbank in Dendermonde woensdag het gedrag van Danny A. (36) uit Berlare. In november 2020 verloor hij alle zelfbeheersing en bedreigde zijn ex, met hun dochtertje op de armen. Tegenover opgetrommelde agenten gedroeg hij zich weerspannig, tot schermutselingen in het politiekantoor toe. En in zijn wagen lagen wapens.

9 maart