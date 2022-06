Marijn Devalck te gast op boekvoorstelling Julus D’Haene

Julus D’Haene werd geboren in Wetteren op 29 maart 1939 en was als kind al gebiologeerd in de geschiedenis van zijn familie. Maar hij was ook een begenadigd muzikant die enkele jaren conservatorium viool volgde en daarnaast ook keyboard, accordeon, contrabas en basgitaar speelt. “Ik heb altijd veel interesse gehad in geschiedkunde en genealogie of het stamboomonderzoek. Aanvankelijk ploos ik de geschiedenis van mijn eigen familie uit. Later volgden geschiedkundige werken over mensen in Wichelen. Via dis stambomen duik je automatische in de geschiedenis en schreef ik een aantal geschiedkundige non-fictie boeken”, zegt Julus D’Haene.

Maar zijn 14de boek gaat over zijn eigen geschiedenis als historicus en muzikant. “Ik wou de lezer een inkijk geven in mijn fascinatie voor muziek in al haar facetten. Naast mijn reguliere job speelde ik in tal van orkesten. Zo toerde ik samen met Jean Blaute het land rond met Marijn De Valck die toen furore maakte als Marino Falco. Ik was toen een prille dertiger. Marijn een 17-jarige die zijn moeder meekreeg naar zijn optredens om een oogje in het zeil te houden”, lacht Julus. Hij speelde ook 10 jaar bij het ensemble Arabesca in Serskamp, in Da Capo en in de koninklijke symfonie van Aalst. “Werken in de administratie was een nuttige bezigheid maar muziek vertolken of meebeleven was steeds volop genieten”, besluit Julus.