Live muziek voor kinderen Kleurenboog op eerste schooldag

Rita (68) uitbaat­ster van restaurant Regina en lid van Open VLD plots overleden: “Buiten komen onder de mensen deed ze het liefst ”

Rita Sichien uit Berlare is op 29 augustus overleden op 68-jarige leeftijd. De vrouw was tot vorige week aan het werk in restaurant Regina, een echte familiezaak die al jarenlang door de familie gerund werd. Daarnaast was ze ook lid van Open VLD. Gisteren overleed ze plots thuis aan een hartstilstand. De vrouw was graag gezien en bekend in Berlare, haar overlijden zorgt dan ook voor een schokgolf in de gemeente. “Rita was iemand die graag onder de mensen kwam”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD).