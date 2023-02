LEVENSVERHAAL. Populaire onthaalmoeder ‘Tante Lyn’ (44) onverwacht in haar slaap overleden: “Je kon mensen verbinden gewoon door een berichtje te sturen”

Op amper 44-jarige leeftijd is donderdag Carolyn Vanmassenhove in Serskamp in haar slaap overleden. ‘Tante Lyn’ was een populaire onthaalmoeder en ook actief in het carnaval bij de Drevelkontjes. Ze was afkomstig van Sint-Martens-Latem en dochter van voormalig burgemeester Freddy Vanmassenhove. “Gezondheidsproblemen had ze niet. Daarom komt haar overlijden ook zo hard binnen”, reageert hij.