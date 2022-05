Lenteconcert met tenor Willem Van der Heyden en sopraan Karen Vermeiren

Tenor Willem Van der Heyden volgde muziek aan de Academie van Wetteren, zang bij Jacqueline Van Quaille en studeerde in 2008 af aan het conservatorium van Luik, in de klas van Nicolas Christou. Zijn professionele carrière startte in 2009 toen hij in de Opéra de Bordeaux debuteerde als Walther von der Vogelweide uit Tannhäuser. Sindsdien trad hij op in tal van opera’s en operahuizen, en is hij sinds 2012 jaarlijks een graag geziene gast tijdens de Bayreuther Festspiele.

Sopraan Karen Vermeiren studeerde met de grootste onderscheiding af aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen met het diploma “Master of Arts in de muziek”, waarna ze bijkomende opleidingen volgde aan onder andere het Mozarteum te Salzburg. Ze zong hoofdrollen in Don Giovanni, Tosca en Otello en geeft recitals in binnen –en buitenland. Op haar palmares staat eveneens de concertreeks “Ode aan Maria Callas”. Ze werd in juni 2019 genomineerd voor de Meistersinger Award in Wenen, een onderscheiding voor de beste vertolkers van het repertoire van de componisten Verdi en Wagner. In het seizoen 2019-2020 maakte ze haar debuut aan de Vlaamse Opera in de rol van de Buitenlandse Prinses in Rusalka. In seizoen 2021-2022 maakt ze haar debuut aan de Muntschouwburg in de productie van ‘Il Trittico” van Puccini.

Samen met sopraan Karen Vermeiren vergast Willem het publiek op een uitgebreide selectie opera- en belcantoliederen. Op het programma staat onder meer Tosca, Vedi Napoli e poi muori en Wien, immer nur Wien. Willem en Karen waren eerder te gast bij Davidsfonds Schellebelle op de Toast Literair van 2016.

Concert in zaal Parochiehuis ’t Veer aan de Hoogstraat 2 in Schellebelle op woensdag 1 juni om 20 uur. Reserveren is noodzakelijk via www.schellebelle.davidsfonds.be of bij Marc Moens op 0475/95.62.14. Tickets kosten 15 euro voor Davidsfondsleden en 20 euro voor niet-leden.