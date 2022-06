Last Post ter nagedachtenis van Achiel Van Doorselaer

Berlare Jarenlang was Stijn (43) parkwach­ter in Berlare, maar nu vertrekt hij met zijn gezin naar Zweden: “Altijd een droom geweest”

Stijn D’Hooge (43) vertrekt op 25 juni definitief met zijn gezin naar Zweden. Elf jaar lang was Stijn parkwachter aan het Kasteelpark in Berlare, maar deze week nam hij afscheid van het park en neemt hij de laatste voorbereidingen om definitief te vertrekken naar Zweden. “Dit vertrek was altijd een droom geweest. Daar leef je in alle rust, terwijl je hier geleefd wordt", vertelt Stijn.

2 juni