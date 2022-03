Laatste huldiging verdienstelijke bloedgevers voor voorzitter Pascal Erauw

De Vriendenclub Bloedgevers Bruinbeke in Schellebelle werd gesticht in 1982 maar het Rode Kruis kan er reeds sinds 1967 rekenen op veel trouwe bloedgevers. Pascal Erauw kwam in 1992 in het bestuur en werd voorzitter in 2008. Maar vandaag woont hij in Koksijde aan de kust en is het praktisch moeilijk om telkens de rit te maken voor een vergadering. Huidig secretaris André Stroobant neemt de fakkel over en gaat op zoek naar vers en jong bloed om het bestuur te versterken.