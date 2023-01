Laatste brand voor adjudant en duiker Noël Van Den Abbeele

Volledig scherm Laatste intervantie van Noël Van Den Abbeele in Wichelen. © RV

Een buitenbrand aan de autorijschool in Wichelen. Dat kreeg interventie-leider Noël Van Den Abbeele op zijn pager te lezen toen hij afgelopen weekend uitrukte met de autopomp van de brandweer. Zijn laatste interventie die door de collega’s in scène was gezet voor zijn pensioen. Hij werd er opgewacht door vrienden, familie en collega’s en mocht zelf het brandje blussen. Nadien kreeg hij geschenk overhandigd en de avond werd afgesloten met receptie en after drink in de kazerne.

Noël Van Den Abeele uit Berlare begon zijn carrière bij de vrijwillige brandweer van Wichelen op 1 juli 1986 en werd één jaar later officieel brandweerman. Hij klom op tot onderofficier en adjudant en was ook ambulancier. Hij stond ook mee aan de wieg van de opstart van het zonaal duikteam in 2004 en is duiker gebleven tot aan zijn ‘eervol ontslag’.

Daarnaast was hij één van de oprichters van het BPA als Brand Preventie Adviseur. In de loop van zijn carrière kreeg hij de Gouden Medaille der Kroonorde, een Burgerlijke medaille 1ste Klasse in 2017 en een Burgerlijke medaille 1ste klasse brandweer in juni 2022. Na 35 jaar dienst bleef hij nog één jaar actief in het korps. “Hij werd binnen onze dienst zeer geapprecieerd voor zijn brandweerkennis en opleidingen die hij gaf aan de leden. Hij was een gepassioneerd brandweerman”, zegt postoverste Eric Troch.

