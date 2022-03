Kunstenaar wil met ‘Zie Het Lam Gods’ mensen laten stilstaan aan de kerk van Schellebelle

SchellebelleAan de Sint-Jan-Onthoofdingskerk in Schellebelle siert een kunstwerk van 2,8 op 4 meter de gevel van de kerk. Het werk ‘Ecce angus dei’ of ‘Zie Het Lam Gods’ is van de hand van Lauridana, alias Tom Verhoeven.

Tom Verhoeven is curator en kunstenaar en zijn artiestennaam Lauridana is een een eerbetoon aan zijn vader. “Hij overleed enkele jaren geleden, maar mijn broer en ik droegen hem op handen. Aan het einde van zijn leven volgde hij nog enkele jaren keramiek aan de kunstacademie. Die tijd begon mijn jongste dochter Laure, met beeldhouwen. Mijn vader noemde haar liefkozend Lauridana. Ze vroeg geregeld of we samen iets zouden maken en dat deden we onder haar koosnaam, die ik uiteindelijk overnam voor mijn eigen werk. Op die manier denk ik tijdens het schilderen geregeld aan mijn vader”, zegt Tom.

Dit nieuwe reusachtige werk maakte hij voor de vastenperiode, de 40 dagen voorafgaand aan het Paasfeest. “Een periode dat we stilstaan bij wat er gebeurd rondom ons in de wereld. Zowel dichtbij als veraf. Bij dit werk wil ik de mensen letterlijk laten stilstaan en in alle rust bezinnen langs de Scheldedijk”, zegt Tom.

Volledig scherm Tom Verhoeven maakte een reusachtig kunstwerk dat nu aan de kerk van Schellebelle hangt. © Didier Verbaere

Christelijk geïnspireerd werk

In de 8 jaar dat Tom actief is als schilder maakt hij vaker Christelijk geïnspireerd werk. “Zowat één derde van mijn werk heeft met geloof te maken en Eerwaarde Peter Bracke, die toen Pastoor was van onze parochie, had dit al opgemerkt tijdens mijn 1ste jaar academie. Eén van mijn werken met een zwevend kruisbeeld hangt sindsdien permanent in de kerk. Heel recent heb ik ook mijn 14-delige Kruisweg afgewerkt", zegt Tom.

Quote Niet alleen Christus, maar ook uitbuiting, armoede en onrecht zitten in het werk verweven Tom Verhoeven

“Dit nieuwe werk is geïnspireerd door mijn liefde voor de composities van Rubens. Maar ik heb er een eigen toets aan gegeven met felle kleuren. En dit in schril contrast met de diepe betekenis van het werk. Niet alleen Christus, maar ook uitbuiting, armoede en onrecht zitten in het werk verweven. Ik ben de volledige Kerkgroep van Groot-Wichelen dan ook zeer dankbaar dat ik het op deze plaats mocht hangen. Het zal niet alleen tijdens de vasten maar nog de hele zomer te zien zijn aan de Scheldebocht van ons pittoreske kerkje”, besluit Tom.

