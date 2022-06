Koopjes in Lingerie outlet na opmeten perfecte bh-maat

Schellebelle was ooit de bakermat van lingerie in Vlaanderen en ook vandaag heeft de gemeente met Lingerie Van De Velde een wereldspeler in het vervaardigen van lingerie. “Maar de juiste maat van bh bepalen, het is geen sinecure zo blijkt. Zeven op tien vrouwen dragen namelijk de verkeerde bh-maat. Wil jij deze graag laten bepalen door een echte professional? Dan kan je tot 31 augustus niet alleen in verschillende boetieks in Vlaanderen en ook in de nieuwe Lingerie Outlet store van Schellebelle. Nadien kan je er natuurlijk tal van leuke topmerken aan scherpe outletprijsjes op de kop tikken”, meldt de sector.