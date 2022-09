Knijtenprobleem kan nog jaren aanslepen in Wijmeers: “Maar we geven de strijd tegen de minuscule steekmuggen niet op”

WichelenOp de gemeenteraad van Wichelen gaven Lieven Nachtergale van het Agentschap Natuur en Bos en Michaël De Beukelaer van De Vlaamse Waterweg een stand van zaken over de knijtenproblematiek in het overstromingsgebied Wijmeers. En ze hadden geen goed nieuws voor de bewoners langs de Schelde: “Het probleem is de laatste jaren sterk verminderd maar kan nog een tijd aanslepen”, klonk het.

Het probleem met de knijten ontstond na de aanleg van een slikken- en schorrengebied aan Wijmeers in de Kalkense Meersen. Dit is een gebied dat dagelijks, met het getij van de Schelde, deels onder water loopt. Maar in het slib dat de rivier met zich meebrengt getijen ook de knijten prima. Ze planten er zich aan een waanzinnige snelheid en met honderdduizenden tegelijk voort. Zodra de avond valt over de oevers van de Schelde in Schellebelle, vallen ook de knijten met honderden uit de lucht in de tuinen van de bewoners. De minuscule steekmuggen drijven de bewoners tot waanzin want ze steken enorm.

Volledig scherm Wijmeers is een gecontroleerd overstromingsgebied maar dat zorgt ook voor knijten. © Didier Verbaere

Heel wat maatregelen genomen

“Toch zijn er al heel wat maatregelen genomen de afgelopen jaren. Er werden extra bressen in de dijk geslagen en geulen in het gebied gegraven. En we proberen met vallen de knijten weg te vangen zodat ze zich minder kunnen voortplanten”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN).

Maar afgelopen zomer waren er toch opnieuw heel wat problemen en boze burgers. Zij eisen dat het slikkengebied elders wordt aangelegd. Ver weg van de bewoonde wereld. “Helaas kan dat niet zomaar juridisch. Dit is een Europese verplichting ter bescherming van de natuur en de habitatgebieden in de Kalkense Meersen. Helaas ontstond door de ontpoldering van het gebied, ook het krijtenprobleem. Knijten zijn ook vederlicht en kunnen zich door de wind kilometers ver verplaatsen. Dat het zo’n proporties zou aannemen, heeft ons ook verrast”, zegt Lieven Nachtergale van het Agentschap Natuur en Bos. “Maar we zien ook verbetering. Wanneer we nu de vallen tellen, merken we zo’n 50 gevangen knijten per week op. Vroeger zaten er tot 15.000 knijten in één val. Maar 50 vervelende muggen, zijn er uiteraard 50 teveel.”

“Hier zal helaas nog tijd moeten overgaan om de vegetatie in het gebied te laten volgroeien. Dan lost het probleem zichzelf op. Intussen gaan we ook meer vallen zetten in het gebied zelf. Er is al een hele weg afgelegd en de strijd stopt niet”, beloven de bevoegde instanties.

Volledig scherm ARCHIEFBEELD: Graafwerken in Wijmeers om het knijtenprobleem in te dijken. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.