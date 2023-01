Kleine explosie in koelcel van traiteurszaak

Uitbergen Carol (35) opent tijdelijk pop-upbakkerij tijdens verbou­wings­wer­ken in zaak: “Wil klanten niet zonder brood laten zitten”

Carol De Keyzer (35) en haar man houden samen al tien jaar bakkerij Caromel open in de Veerstraat in Uitbergen. De zaak is intussen aan vernieuwing toe en sluit daarom een tijdje de deuren. Omdat ze hun klanten niet in de steek willen laten, openen Carol en haar man een maand lang een pop-upbakkerij.

24 januari