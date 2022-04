Julus D’Haene schrijft autobiografie over zijn leven als muzikant en historicus: “Met Marino Falco het hele land afgereisd”

gent RESTOTIP. Lekker tafelen in 18e-eeuw­se grandeur bij Table 10: ‘no-nonsense’ keuken met uitzicht op golfter­rein

Met de leuze ‘Buiten de Gentse binnenstad zijn er ook prima restaurants’ in ons achterhoofd, besloten we Table 10 in Zwijnaarde met een bezoekje te vereren. Dit relatief nieuwe restaurant is gelegen tussen het kasteel en de plaatselijke golfclub en is geopend sinds juni 2021. Ook niet-golfleden zijn er welkom waardoor nu iedereen kan genieten van de pracht van het domein...en van de keuken van chef Helena Creytens en haar team. Meer restotips lees je in ons dossier.

10 april