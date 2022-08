Herman Van Rompuy opent expo rond Keizerin Theophanu: “Een zeer boeiende en leidinggevende vrouw”

WichelenVoormalig Europees President en gewezen Premier van België Herman Van Rompuy opende vrijdagavond de expositie Wichelen, een keizerlijk geschenk. Van Rompuy is ook voorzitter van de Adviesraad van The Empress Theophanu Foundation de Byzantijnse Keizerin Theophanu speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Wichelen.

De gemeente Wichelen bestaat dit jaar — al zeker— 1050 jaar. Een eerste vermelding van het bestaan vond de Heemkring in een Keizerlijke schenking toen de Duitse Keizer Otto II huwde met de 12-jarige Griekse prinses en later dus keizerin Theophanu. Als bruidsschat kreeg zij de Abdij van Nijvel en het landgoed ‘Uuigle’, een hooilandrijk gebied aan de Schelde: Wichelen dus. De Heemkring herdenkt een maand lang deze keizerlijke schenking en opende vanavond een tentoonstelling rond de Keizerin. De geschiedenis is ook vereeuwigd op muur aan de pastorij door graffiti kunstenaar Caz’n of Gunther Baeyens.

Graaf Herman Van Rompuy kwam de expo openen in hoedanigheid van lid van de adviesraad van The Empress Theophanu Foundation. Een stichting uit het Griekse Tesaloniki die jaarlijks een prijs uitreikt aan personen die een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen Oost en West. Net zoals de keizerin ooit deed dus. “Vorig jaar ging de prijs nog naar het Grieks Duitse koppel dat ons het coronavaccin bezorgde via Pfizer. De Keizerin was een zeer boeiende en leidende politieke figuur. En bovendien een vrouw. Zeer uitzonderlijk duizend jaar geleden. Met onze stichting willen we de banden tussen Oost en West en tussen de oude en de nieuwe lidstaten in Europa aanhalen en we gaan kijken of we kunnen samenwerken met de Heemkring in Wichelen”, zegt Herman Van Rompuy over zijn rol.

Volksfeest

Die tentoonstelling is tot 17 september te bezoeken op zaterdag en zondag. Op zondag 28 augustus is er in de pastorietuin een groot en multicultureel volksfeest als symbool van de verbinding tussen Oost en West in Wichelen. Oude en nieuwe Wichelaars uit 9 landen stellen er hun cultuur, klederdracht, muziek en hapjes voor. Iedereen is welkom vanaf 14 uur. En op 17 september is er een concert van Gospodi in de Sint-Gertrudiskerk van Wichelen. De feestmaand wordt afgesloten op maandag 19 september met een lezing van professor Hendrik Vos. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, behalve het concert van Gospodi. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop via overschrijving naar rekeningnummer BE40 0680 5085 1063. Meer info via heemkringwichelen.wordpress.com.

