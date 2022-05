Heemkring Wichelen verliest met Jan Sterckx (80) een trouwe medewerker

Jan Sterckx is geboren in Essen op 16 oktober 1941 en was gehuwd met Diane Van den Abbeele. Zij overleed in 2018. Samen hadden ze drie kinderen Griet, Stijn en Klaar en 7 kleinkinderen. Hij was ook lid van de kerkraad en bestuurslid van de Heemkundige Kring.

“Jan Sterckx was een trouwe medewerker en bestuurslid en is heel onverwachts na een operatie overleden. Jan was een trouwe werker, en had altijd wel een kwinkslag klaar die hem zo typeerde. Hij was een familieman en een gewaardeerd kunstenaar. Zijn voorkeur ging naar sculpturen in hout. Daarover zei hij “Kunst moet je in jezelf hebben, vakmanschap kan worden aangeleerd. En naar hout gaat mijn voorkeur, omdat dat levende materie is”. Aan zijn familie biedt onze kring zijn medeleven aan en on ons volgende tijdschrift besteden we aandacht aan hem”, meldt Heemkring Wichelen.