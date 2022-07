Heemkring herdenkt dat Wichelen ooit een ‘Keizerlijk geschenk’ was

Theophanu (Grieks voor ‘door wie God zich toont) is geboren in Constantinopel, rond het jaar 960 en overleed in Nijmegen op 15 juni 991. Ze was een Byzantijnse prinses, een aangetrouwde nicht van de Byzantijnse keizer Johannes I Tzimiskes. Op 14 april 972 huwde zij op ongeveer twaalfjarige leeftijd met keizer Otto II en werd zodoende keizerin van het Heilige Roomse Rijk. Volgens de huwelijksoorkonde van keizerin Theophanu kreeg ze als bruidsschat gebieden in de Nederlanden (Walcheren, Wichelen en de Abdij van Nijvel en Tiel), in Italië, in het huidige Duitsland en Istrië. Het paar kreeg vijf kinderen, het eerste toen de keizerin ongeveer 18 jaar was.