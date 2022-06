GSM van werkgever vat vuur in rugzak: kast vat vuur en appartementen vol rook

Oost-Vlaanderen Van Ohne tot Tarra: in deze 8 winkels in Oost-Vlaanderen winkel je verpak­kings­vrij

Mei Plasticvrij is een campagne waarbij je wordt aangespoord om heel de maand mei zo weinig mogelijk plastic en ander afval te verzamelen. Door je eigen afvalberg te verkleinen draag je je steentje bij aan het milieu. Om je extra te motiveren zochten wij 9 leuke zaken in Oost-Vlaanderen voor je op die zich bewust zijn van de afvalproblematiek. Van Ohne in Aalst tot Tarra in Dendermonde: Met deze 10 winkels in Oost-Vlaanderen hou jij de maand mei plasticvrij.

23 mei