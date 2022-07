Goedendag Prijs voor Akabe werking scouts

De Goedendag Prijs van de gemeente Wichelen wordt uitgereikt aan verenigingen die zich verdienstelijk maken op eender welk vlak. Aanvankelijk werd die in het leven geroepen om een goedendag tussen mensen te verebeteren. De prijs werd op de 11-juli viering in Serskamp bekend gemaakt. De Akabe werking, of anders kan best, is de scoutswerking die zich richt op kinderen en jongeren met en zonder een beperking. Dit kan zowel in aparte groepen, takken of in een gemengde werking. De missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen is duidelijk: ‘iedereen kan erbij’.