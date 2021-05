Gemeente Wichelen dient motie van wantrouwen in tegen Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer: “Een echte schande hoe zij hun werven aanpakken”

De motie van wantrouwen tegen een hoger bestuur of agentschap moet zowat een primeur in Vlaanderen zijn. Maar de maat is dan ook vol voor burgemeester Kenneth Taylor na drie opeenvolgende werven op zijn gemeente waarbij zowat alles fout liep. “Slechte signalisatie, foute omleidingen of onbestaande omleidingen, fout uitgevoerde werken en werken die niet afgesproken waren, terecht boze inwoners en kapotgereden gemeentewegen. De lijst met klachten na enkele werven in de laatste maanden is dan ook eindeloos”, somt Kenneth Taylor op.

Reeds in 2009 vroeg de gemeente aan het AWV om de doortochten in Schellebelle en Wichelen aan te pakken. De gemeente had toen zelfs de twijfelachtige eer om de titel van ‘slechtste fietspad van Vlaanderen’ te torsen. “Onze verwondering was dan ook groot dat het AWV in mei vorig jaar besloot om hun gewestweg tussen de Bruinbekestraat en de Trompstraat aan te pakken. Een aannemer was zelfs al zonder overleg met ons aangesteld. Uiteindelijk zijn we op het nippertje overeengekomen dat de doortocht en het dorpsplein in Schellebelle mee werd opgenomen in de werken. Maar ook daar liep het fout met slechte signalisatie en zwaar vrachtverkeer dat via kleine baantjes werd omgeleid”, zegt Kenneth.

Quote Er werden riolerin­gen beschadigd en sommige aansluitin­gen zelfs vol steenpuin gestort met alle gevolgen vandoen voor de bewoners Kenneth Taylor, burgemeester Wichelen

De druppel die de emmer doet overlopen, zijn de huidige werken op Margote in Wichelen. “Ook hier hebben we zes dagen moeten zagen om de signalisatie aan te passen want opnieuw was het chaos. Er werden rioleringen beschadigd en sommige aansluitingen zelfs vol steenpuin gestort met alle gevolgen vandoen voor de bewoners. Ons fietspad in klinkers werd, zonder overleg, opengebroken en vervangen door een moordende betonbaan. En geen enkele werfverantwoordelijk was aanwezig op de vergaderingen of bereikbaar tijdens de werken. De maat is vol", zegt Kenneth. Hij vergelijkt het AWV met een circus. Ze slaan hun tenten op, doen hun show en vertrekken weer. “De problemen die ze veroorzaken en achterlaten moet de gemeente oplossen. En dat is niet enkel in Wichelen. Het is een frustratie die ik tal van andere gemeentes hoor”, zegt Kenneth.

Motie van wantrouwen

De gemeenteraad keurde intussen een motie van wantrouwen goed tegen het AWV. “Wij vragen dat het Vlaamse Gewest haar rol opneemt om dergelijke werken op haar wegen te coördineren en de regie in handen te nemen. Maar dit in samenspraak met de gemeentebesturen en alle betrokken partijen op de werf. Zij kennen immers de lokale noden en bezorgdheden. We vragen dat er telkens een verantwoordelijke van AWV op de werfvergaderingen aanwezig is en dat er een permanentiedienst bereikbaar is. Ook tijdens het weekend en op feestdagen. We gaan dit bezorgen aan hen maar ook aan het kabinet van de bevoegde Vlaams minister van Openbare Werken ¬Lydia Peeters (Open VLD), nochtans een partijgenoot en aan de Vereniging voor Steden en Gemeenten en het regionaal burgemeestersoverleg. We zijn misschien de eerste gemeente die een dergelijke klacht indient maar zeker niet de enige gemeente die dergelijke klachten heeft”, besluit Kenneth.