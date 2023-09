Extra hittemaatregelen op geslaagd Feest van de burgemeester

“Helaas moet ik doorgeven dat uw trouw niet kan doorgaan”: Mieke en Stefaan krijgen drie dagen voor feest via sms te horen dat feestzaal failliet is

Mieke Bracke (46) en toekomstige man Stefaan Van Diest (50) uit Oordegem gingen deze week van de hemel naar de hel en terug. Amper drie dagen voor hun huwelijksfeest ontvingen ze bericht dat hun reeds vorig jaar geboekte feestzaal in Ede bij Haaltert failliet was. “Het lijkt of huwen voor mij behekst is”, vertelt Mieke. Gelukkig vond het koppel snel een nieuwe zaak, die bereid was hen uit de nood te helpen.