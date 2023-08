Expo rond Middeleeuwse mottekastelen na archeologisch onderzoek: “De eerste Middeleeuwse burchten”

“Dat wij hier wonen is voor hen enkel vervelende bijzaak”: omwonenden Briel en Vlaamse Waterweg blijven ook na bezoek vrederech­ter lijnrecht tegenover elkaar staan

Na het bezoek van de vrederechter aan de Scheldeoevers van de Briel in Baasrode in kader van de knijtenplaag, is meer dan ooit duidelijk dat omwonenden en de Vlaamse Waterweg lijnrecht tegenover elkaar staan. Getroffen bewoners dagvaardden de overheidsinstantie voor de overlast van de vele knijten in de omgeving, maar die laatste betwist een oorzakelijk verband met het door haar aangelegde overstromingsgebied.