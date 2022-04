Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Schellebelle Opnieuw poeder­brief bij geviseerde advocaat: “Schending van de voorwaar­den door de verdachte”

Eric Van Hauwermeiren kreeg donderdagnamiddag opnieuw een verdachte poederbrief in de bus van zijn advocatenkantoor aan de Dendermondsesteenweg in Schellebelle. Het ‘Antrax’ alarm van de hulpdiensten trad in werking en de brief werd opgehaald door de civiele bescherming en de brandweer.

17 maart