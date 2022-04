Eddy Van de Cauter uit Schellebelle behaalt zesde dan in judo

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking om het examen af te leggen. Daarvoor komt een commissie samen die beslist of je aan alle voorwaarden voldoet om mee te mogen doen. Als ex-topsporter in judo en als militaire sportmonitor heeft Eddy 40 jaar lang aan wedstrijden gedaan. Zijn judoverleden heeft de commissie dan ook overtuigd. Doorheen zijn carrière nam hij deel aan verschillende Europese- en Wereldkampioenschappen en aan de Wereldspelen voor Militairen. Je kan de Wereldspelen voor Militairen vergelijken met de Olympische Spelen, maar dan enkel voor militairen. Eddy Van Cauter werd bovendien verschillende keren Kampioen van België en heeft zelfs de titel van Europees Kampioen behaald. De zesde dan is voor hem een erkenning voor zijn judoloopbaan. Momenteel is Eddy actief in de Judoschool van Merelbeke maar als hij over twee maanden op pensioen gaat, hoopt hij sportlessen en lessen zelfverdediging te geven in zijn eigen gemeente. Proficiat!