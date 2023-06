Deur Crelan-bank geforceerd om cash te halen voor Potjesmarkt: “Dader kan langskomen voor schikking of het wordt een strafdossier”

Nieuwe buslijn 21 brengt je van Mere tot Zele via Lede, Wichelen, Overmere en Uitbergen

Vanaf 1 juli is het mogelijk om vanuit Erpe, Mere of Lede met een rechtstreekse bus op uitstap te gaan naar Overmere Donk. Dat is te danken aan een gloednieuwe buslijn die De Lijn in gebruik neemt op vraag van de Vervoerregioraad Aalst.