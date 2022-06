De Kleurenboog zwaait juf Martine uit

Schellebelle Marijn Devalck te gast op boekvoor­stel­ling Julus D’Haene

Na 13 boeken over het leven en werk van anderen, schreef Julus D’Haene (83) uit Wichelen een boek over zijn eigen leven. Onder meer over zijn leven als muzikant aan de zijde van Marijn Devalck alias Marino Falco en zijn passie als geschiedschrijver. Marijn kwam ook persoonlijk langs op de voorstelling.

18 juni